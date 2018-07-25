Çolpan ilhan mezarı başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, usta oyuncunun ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi ve ayrıca katılımcılara tatlı ikramı yapıldı.

"ÖZLEMLE SEVİYORUZ"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, Nazım Hikmet'in "Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte." sözünü hatırlatarak, "Hakikaten özlem karşısında çaresiziz. Biz Çolpan İlhan'ı onun bize bıraktığı sevgiyle özlüyoruz. Onu, ona karşı sakladığımız özlemle seviyoruz." dedi.