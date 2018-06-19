Karabük'ün Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden Elif Açıkgöz, çöp atmaya gittiği sırada, konteynerin içindeki bir çöp poşetinin kımıldadığını fark etti.

Kız çocuğu, durumu babası Orhan ve dedesi Mustafa Açıkgöz'e bildirdi. Kımıldayan poşeti açan Açıkgöz ailesi, kaplumbağa ile karşılaştı.

DOĞAYA BIRAKILDI

Poşetten çıkartılan kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı. Bu arada kaplumbağanın çöp konteynerinden çıkarılması aile tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayı fark eden Elif Açıkgöz'ün "Vicdansızlar, dün bir köpeğin bacaklarını kestiler, şimdi kaplumbağayı çöpe attılar, yarın ne olacak acaba?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çöpe atılan kaplumbağayı kurtardı VİDEO