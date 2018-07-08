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Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu Tekirdağ Çorlu'da raydan çıkıp devrildi, olayda ilk bilgilere göre hayatını kaybedenler ve yaralılar var.

DHA | 08.07.2018 - 18:13..
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Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi

ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler olduğu belirtiliyor. Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi

Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi

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