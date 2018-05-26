Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece MHP ve Saadet Partililer arasında çıkan kavgada yaralanan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mehmet Fatih Öztürk'ü ziyaret etti.

Muğla Menteşe'de cezaevinden kaçak 53 yaşındaki İbrahim Gökcan jandarma tarafından yakalandı. İlk tepkisi de "Beni nasıl buldunuz" oldu.

1 Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener dün Kayseri'de miting yaptı fakat şehir halkı meydanı doldurmadı.

2 Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu SP Lideri, Madımak Oteli'nde yaşananlara ilişkin "Ben katliam olarak görmüyorum. Pencereleri açmadıkları için insanlar öldü" dedi.

3 Temel Karamolloğlu'nun sözleri spikeri şaşırttı SP Lideri'nin Madımak'ta insanların pencereleri açmadıkları için öldüğünü söylemesi üzerine spiker, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

4 CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi CHP'liler, Saadet Partisi üyelerine yönelik yapılan saldırıya Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle göndermede bulundu.

5 İzlanda'da 22 saatlik oruç 18 saate indirildi İzlanda, Ramazan ayında 22 saat oruç tutuyor. Bir günün neredeyse tamamını oruçlu geçiren İzlandalı Müslümanların bir kısmı kendi aralarında, orucu 18 saate indirdi.

6 Ek gösterge artışı ile memurlara yüksek zam geliyor Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek.