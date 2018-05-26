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Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu

Geçen hafta Artvin Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılan otomobilde kaybolan 65 yaşındaki Selim Aksakal'ın cesedi olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

DHA | 26.05.2018 - 17:40..
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Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde, geçen pazartesi gecesi meydana gelen kazada, Çoruh Nehri'ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu.

AFAD, JAK VE DALGIÇLAR ARADI

Arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı, Selim Aksakal'ın izine ise rastlanmadı. AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 10 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 7 kişilik ve Hopa Deniz Polisi'nden de 4 kişilik dalgıç ekiplerinin yer aldığı görevliler bölgede arama çalışması sürdürdü.

Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu

CESEDİ 5 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Aksakal'ın cesedi olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.  Baraj gölünden çıkarılan Aksakal'ın cesedi Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu



Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu



Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu



Çoruh Nehri'nde kaybolan ceset 5 gün sonra bulundu

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