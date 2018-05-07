taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.373
USD
4,2615
EURO
5,0772
ALTIN
179,79
PETR
75,6200

Çorum ve Sivas'ın gündemi mezarlık ile hamam

Ülkemizde son günlerin en çok konuşulan haberi Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız olurken, Sivas Şarkışla'da da hamamdaki kazanın patlaması sonucu düşen taşlar gök taşı zannedildi.

İHA | 07.05.2018 - 17:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

24 Haziran'da yapılacak seçimler, dolar ve euronun durumu, terörle mücadele gibi konular ülke gündemini sıkça meşgul ede dursun; Çorum ve Sivas Şarkışla bu ciddi gündemde yerini alacağa benziyor.

TUĞLALAR GÖK TAŞI ZANNEDİLDİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sabah saatlerinde belediye ait hamamın su kazanında basıncın etkisiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle hamamın üst kısmında bulunan tuğla, taş ve kazan parçaları etrafa saçıldı. Bu sırada gök gürültülü sağanak yağışın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar gök taşı düştüğünü zannederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazanda patlama meydana geldiğini ve etrafa saçılanların gök taşı değil tuğla, taş ve kazan parçaları olduğunu belirledi.

Hamamdan düşen tuğlayı gök taşı zannettiler VİDEO

Çorum ve Sivas'ın gündemi mezarlık ile hamam

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, "İlçemizde belediyemizin kiraladığı hamamda bugün eski kazanın patlaması sonucu özellikle bu hamamın çatı kısmında bulunan bazı taşlar hamam çevresine döküldü. Tabi burada bulunan taşların sıcak olmasından dolayı vatandaşlarımız hamamdan dökülen taşların gök taşı olduğunu düşünerek durumu bize bildirdiler. Vatandaşlarımızın böyle düşünmesine sebebiyet ise yakın zamanda görsel ve yazılı basında özellikle Türkiye’ye eski bir uzay aracının düşebileceği ihtimali üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılmıştı.

Çorum ve Sivas'ın gündemi mezarlık ile hamam


Bu haberle bağlantı kurmak suretiyle bunun eski bir uzay aracı veya gök taşı olabileceği noktasında vatandaşlarımızın tereddütleri oldu. Devletimizin bütün kurumları gerekli her türlü tedbiri aldı. Olay yerinde yapılan tahkikat sonucunda bunun bir gök taşı değil hamamdaki kazan patlaması sonucu çatıda bulunan taşlardan kaynaklandığı değerlendirildi. Bu hususla ilgili başta Şarkışlalı hemşehrilerimiz olmak üzere herkes müsterih olabilir" dedi.

Çorum ve Sivas'ın gündemi mezarlık ile hamam

"KAZAN AŞIRI ISINDIĞI İÇİN PATLADI"

Hamam işletmecisi Süleyman Alabaş ise hamamdaki kazanın patladığını ifade ederek, "Kazan aşırı ısınma yaptığı için patlama meydana geldi. Patlama sonrası sağında ve solunda bulunan taşlar aşağıya düşüyor. Meteor zannedilmiş ama değil alakası yok" diye konuştu.

Çorum ve Sivas'ın gündemi mezarlık ile hamam

ÇORUM'DA MEZARLIKTA GÖRÜLEN KIZDAN HABER YOK

Öte yandan Çorum Ulu Mezarlık'ta genç kızın, bir mezarın başına giderek ağlaması üzerine görevliler hareket geçmiş, önce gittiği mezarlığa not bırakarak iletişim kurmaya çalışmıştı.

Ancak iletişim kurulamayınca mezarlık görevlileri ile polislerin takibine vatandaş da katılarak her akşam tiyatro izler gibi mezarlık etrafında toplanıp olayı takip ediyorlar.

Mezarlıktaki kızı görmek isteyenler mezarlığa akın etti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ankara'da zehir tacirlerine darbe: 34 tutuklama
Ankara'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine darbe vuruldu.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 6 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, askerler tarafından yakalandı.
Terörle mücadelede köpekler etkin rol oynuyor
Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlarda eğitimli köpeklerle teröristlere geçit vermiyor.
İngiltere’den Türkiye'ye 3 milyon turist gelmesi bekleniyor
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl Türkiye’ye 3 milyon İngiliz turist gelmesini beklediklerini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

530
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

302
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

985
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

52
Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

272
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

48
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM