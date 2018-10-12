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Çorum'da 3 gaspçı yakalandı

Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi gasp eden 3 zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İHA | 12.10.2018 - 09:35..
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Çorum'da 3 gaspçı yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bölgede bir şahsa senet imzalattırılıp parasının gasp edildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

6 BİN GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Bölgedeki güvenlik kameraları ile araç görüntülerini izlemeye aldı. Yaklaşık 6 binin üzerinde görüntüyü inceleyip çalışma yapan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlıların tespit edilmesiyle birlikte operasyon yapan polisler F.Ş., Y.T., K.A'yı Ankara'da gözaltına aldı. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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