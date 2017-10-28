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Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

Minibüse yapılan operasyonda, aralarında 1 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.,

28.10.2017 - 09:34
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Olay, İskilip İlçesi Veletler Köyü Mevkii’nde meydana geldi. İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen göçmenlerin Ankara’ya gideceği bilgisine ulaştı.

Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

53 AFGAN GÖÇMEN

Harekete geçen ekipler, Veletler Köyü yakınlarında hareket halindeki bir minibüsü durdu. Minibüste, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren aralarında 1 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 53 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin Ağrı'nın Doğubyazıt İlçesi'nden 2 gün önce yola çıktıkları ve Ankara’ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.

Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

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