Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

Olay, İskilip İlçesi Veletler Köyü Mevkii’nde meydana geldi. İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen göçmenlerin Ankara’ya gideceği bilgisine ulaştı.

53 AFGAN GÖÇMEN

Harekete geçen ekipler, Veletler Köyü yakınlarında hareket halindeki bir minibüsü durdu. Minibüste, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren aralarında 1 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 53 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin Ağrı'nın Doğubyazıt İlçesi'nden 2 gün önce yola çıktıkları ve Ankara’ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.