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Çorum'da kaza yapan otobüsteki inceleme sürüyor

Bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili incelemeler devam ederken, 7 yolcunun cenazesi ailelerine teslim edildi.

AA | 14.03.2018 - 13:38..
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Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev aldığı kazada yaşamını yitiren 11 kişiden 7'sinin kimlik tespiti yapılarak cenazeler ailelere verildi.

Çorum'da kaza yapan otobüsteki inceleme sürüyor

11 YOLCU ÖLDÜ, 23 YOLCU YARALANDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmancık'ta yolcu otobüsünün tıra çarparak yandığı, 11 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına sevkinin dün gece tamamlandığını belirten Yurdagül, cenazelerin buradaki işlemlerinin bittiğini kaydetti.

Yurdagül, sürücüler İsmet Eslen ve Ahmet Civlez, muavin Cihan Çakmak, yolcular Mehmet Cula, Mine Demir, Ayşe ve Murat Delice'nin kimliklerinin belirlenerek cenazelerin yakınlarına teslim edildiğini bildirdi.

Çorum'da kaza yapan otobüsteki inceleme sürüyor

OTOBÜSTEKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yediemin otoparkına çekilen otobüsün, jandarma kriminal uzmanlarından oluşan ekip tarafından incelemeye alındığını ifade eden Yurdagül, "Konusunda uzman ekip araçta inceleme başlattı. Amacımız kaybolmadan delilleri bir an önce toplamak ve sonrasında incelemek. Alınan delillerin analiz ve incelemesi belli bir zaman alıyor. Soruşturma farklı yönleriyle de sürüyor." dedi.

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