Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü 33 yaralı

1 İspanya hazırlık maçında Arjantin'i dağıttı 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta İspanya, konuk ettiği Arjantin'i 6-1 yendi.

2 Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı açıklandı.

3 Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü 22 yaralı Bir yolcu otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

4 Takla atan aracın LPG tankı fırladı: 2 yaralı Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı.

5 Kaba olduğu için kovulan garson: Ben Fransızım Kanada'da diğer çalışanlara karşı kaba ve kavgacı olduğu iddiasıyla işten atılan garson, tavırlarının Fransız kültüründen kaynaklandığını savundu.

6 ABD'de ayrımcı eğitimle mücadelenin öncüsü Brown öldü Tamamı beyazlardan oluşan bir okula kaydolma mücadelesi vererek eğitimde ırkçılığı bitiren adımların öncüsü Linda Brown, 76 yaşında yaşamını yitirdi.