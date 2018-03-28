taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,21
PETR
69,0800

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü 33 yaralı

Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

AA | 28.03.2018 - 03:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Trabzon-İstanbul seferini yapan Özcan Abanoz'un kullandığı Ali Osman Ulusoy firmasına ait 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.

ŞOFÖR VE MUAVİN, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otobüs şoförü Abanoz ile muavin Hakan Ercanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kendi imkanları ve ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü 33 yaralı

Yaralılardan 16'sı ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada ölen şoför ile muavinin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü 22 yaralı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Takla atan aracın LPG tankı fırladı: 2 yaralı
Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı.
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı
Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin'in ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.
Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı
bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Reina saldırısı davasında 2 tutuklu tahliye edildi
Eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

55
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

86
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

55
RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

3
Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

5
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor

3
Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürüne gözaltı

Edirne'de 4. sınıf emniyet müdürüne gözaltı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM