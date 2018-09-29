taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Çorum'da sahte vali gözaltında

Kendisini Bartın Valisi olarak tanıtıp aradığı çok sayıda iş insanını "Tekerlekli sandalye alacağız." diyerek dolandırdığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

AA | 29.09.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek Bartın ve diğer illerdeki şirket sahiplerini ve iş insanlarını telefonla arayıp sesini de benzetmeye çalışarak kendisini Bartın Valisi olarak tanıtan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÇORUM'DA YAKALANDI

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.V'yi Çorum'da gözaltına aldı.

50 BİN LİRALIK VURGUN

Aynı yöntemle Isparta, Rize, Nevşehir ve başka illerde de benzer olayları gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenilen şüphelinin, iş insanlarından aldığı paraları başka bir ildeki hesabına aktardığı ve ilk etapta 50 bin liralık dolandırıcılık yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Çorum'da sahte vali gözaltında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

156
Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

226
Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

204
Tropik fırtına yön değiştirdi

Tropik fırtına yön değiştirdi

123
Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

378
Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

71
Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM