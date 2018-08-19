AK Parti'nin İzmir İl Teşkilatı'ndaki Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Abdullah Gül için "haindir" ifadesini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, ülkesinin hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacağını belirtti.

Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldıktan sonra polis, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı inceledi ve tünel yeniden trafiğe açıldı.

Çorum'da serinlemek için göle giren bir kişi boğuldu

1 Gülriz Sururi'den 89'uncu yaşına özel bikinili poz Gülriz Sururi her yıl olduğu gibi bu yıl da bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

2 Muharrem İnce Yahudilerden özür diledi 'Yahudi Cesaret Madalyası' yorumu tepki çeken İnce, 3 gün sonra Erdoğan'dan değil Yahudilerden özür diledi.

3 İlk özgün helikopterimiz T625 TSK'nın ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan programlar devam ediyor.

4 Askerlerimizin şehit olmasına sevinen HDP'li Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu saldırıya yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktı.

5 FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı Pilot teğmen olarak eğitimini tamamladığı dönemde tek kadın pilot olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın diğer kadın adayları iftira atarak elettiği ortaya çıktı.

6 Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi belirlememden Erdoğan rahatsız oldu Dövizdeki artış nedeniyle yaşanan krizle mücadele için 13 maddelik bir yol haritası hazırladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu." dedi.