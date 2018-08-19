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Çorum'da serinlemek için göle giren bir kişi boğuldu

Osmancık ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

AA | 19.08.2018 - 23:26..
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Kamil köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölü kenarında arkadaşlarıyla piknik yapan 26 yaşındaki Fatih Durgut suya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Durgut'u bulamayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Durgut'un cansız bedeni, suya girdiği noktadan 10 metre uzaklıkta bulundu.

Evli ve bir çocuk babası Durgut'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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