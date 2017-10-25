Coşkun Göğen: Aldığım para yediğim küfre yetmedi

72 yaşındaki Coşkun Göğen, sanat ve özel yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 55 yıl önce figüran olarak kapılarını araladığı Yeşilçam’da yüzlerce filmde rol aldığını aktaran Gögen, çok para kazandığını söyledi. Şimdilerde 1100 TL emekli maaşıyla mutlu ve ’keşke’ demeden yaşadığını belirten Göğen, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bir otelde çekimlerine başlanan 'Karımı gördünüz mü?' adlı komedi filminde yeniden kamera önüne geçti.

"İKNA ETTİLER AMELİYAT OLDUM"

Rutin bir kontrol için gittiği hastanede kendisini bir anda ameliyat masasında bulduğunu anlatan Göğen, 72 yıllık yaşamında grip dahi olmadığını, 22 yıl önce apandisit operasyonu geçirdiğini söyledi. Acil ameliyat olması gerektiği söylendiğinde 'komik' karşıladığını vurgulayan Göğen, "Şu anda yaralı bir delikanlıyım. Değişik bir durum. Çok enteresan. Check-up yaptırırken birden ameliyat yapmaları gerektiğini söylediler. Aort damarında patlama riski vardı. İzah ettiler ama bana komik geldi. İkna ettiler ve ameliyat oldum." dedi. Göğen, ameliyatın ardından huzursuzluklar yaşadığını ve uyku ilaçları alıp dualarla uyuyabildiğini kaydetti.

"ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE YETMEDİ"

Göğen, Yeşilçam’a girdiğinde ilk başlarda 'Hippi Coşkun', sonraları ise oynadığı kötü karakterler ve tecavüz sahneleri nedeniyle 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla anıldığını söyledi. Tecavüz sahnelerini canlandırdığında tecavüzün kötü sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Göğen, "Yıllarca kötü adamı oynadım. Aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama tabi ki ben bu işi sevdim yapıyorum. Rüzgarlar bizi deviremez. Emekli maaşımla yaşıyorum. 1100 TL emekli maaşım var. Yazları plajda, kışları da restoranlarda çalışıyorum.

Hayatta yaptığım tek şey. 3 kızım var ve hepsini üniversiteye kadar okuttum. Kendimi 'iskele babası' olarak hissetmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum." dedi.