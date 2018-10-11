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CSO yeni sezon açılışı yaptı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni sezon açılışı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AA | 11.10.2018 - 11:22..
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Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen konserde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ve çok sayıda davetli katıldı.

"İYİ BİR SEZON GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden TBMM Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız yoğun programı nedeniyle yetişemedi. Gerçi son anda geldi ama sizin performansınızı bozmamak için salona girmedi. Bütün izleyicilerin, dinleyicilerin adına sizlere sezon açılışı dolayısıyla gösterdiğiniz bu güzel performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." dedi.

CSO yeni sezon açılışı yaptı

CSO yeni sezon açılışı yaptı

CSO yeni sezon açılışı yaptı


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