taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Cudi Dağı ziyarete açılıyor

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz." dedi.

AA | 08.04.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Gündem

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonlarla dağın önemli kısmı teröristlerden temizlendi.

Cudi Dağı'ndaki teröristler ateş altına alındı

ÖNEMLİ BÖLGE ZİYARETE AÇILIYOR

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, söz konusu operasyonlarda jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının birlikte hareket ettiğini vurgulayan Aktaş, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un gemisinin konduğuna inanılan Sefine bölgesine Temmuz ayında gideceklerini açıkladı.

"Allah'ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek." ifadesini kullanan Aktaş, şöyle konuştu:

"Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de bu alçaklar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz teröristleri bölgelerden temizlediler. Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz."

TERÖRİSTLER TÜRBEYİ MEZARLIĞA ÇEVİRDİ

Bu arada 23. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince, 4 Nisan'da Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer' olarak bilinen bölgede Lavike Ğerib'e ait türbenin teröristlerce tahrip edildiği belirlendi.

Türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de 4000 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 4000 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının görüntüsü
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen yük gemisinin yalıya çarpma anı yayınlandı.
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı yıkıldı
İstanbul Boğazı'nda 225 metre uzunluğundaki yük gemisinin çarpması sonucu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kullanılamaz hale geldi.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu 2019'da gidici
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' derler ya, bu zat da 2019'un en geç Kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

73
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

135
Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

248
Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

43
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

95
En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

17
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM