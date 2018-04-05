taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.951
USD
4,0326
EURO
4,9473
ALTIN
172,08
PETR
68,8500

Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi'de proje terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 05.04.2018 - 16:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23’üncü Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan 2018’de Cudi Dağı bölgesinde icrasına başlanılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
PÖH'ten gerçeği aratmayan tatbikat
Mardin'de Polis Özel Harekat timleri nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.
Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
21 kentte proje terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.
Kornası takılan park halindeki araç, alev aldı
Kastamonu’da kornası takılan ve ardından alev topuna dönen park halindeki araç, kullanılamaz hale geldi.
Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik
Osmangazi Üniversitesi'nde 4 meslektaşını katleden araştırma görevlisiyle ilgili Prof. Dr. Ayşe Aypay, "Saldırgan hakkında defalarca şikayette bulunduk. Bir şey olmadı" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

271
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

132
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

145
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

65
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

260
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

77
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM