Cudi Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Telefon dinlemenin ticaret ile buluşturulduğu ve tamamen yasal olan bu yöntem, bir çeşit pazarlama stratejisidir.

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Biri sizi dinliyor: Speech Recognition

Bir dönemin en popüler konularından biri olan ' telefon dinleme' meselesi yeniden ortaya çıktı. Hem de Google ve benzeri araçlar ile...