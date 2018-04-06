Cudi Dağı'ndaki türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler

23. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince, 4 Nisan'da Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker" operasyonu sürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer' olarak bilinen bölgede Lavike Ğerib'e ait türbenin teröristlerce tahrip edildiği belirlendi.
Türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler VİDEO
BEZ PARÇALARI TEMİZLENDİ
Terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe, jandarma ekiplerince terör örgütünü simgeleyen bez parçalarından arındırıldı.
Güvenlik güçleri, teröristlere ait mezar taşlarını da kaldırarak, türbeyi yeniden vatandaşların ziyareti için uygun hale getirdi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.