Cudi Dağı'ndaki türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler

1 Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışını Doğuş Yiyecek kazandı Niğde Bor Şeker Fabrikası'nın satışı için yapılan ihaleyi kazanan 336 milyon lira teklifle Doğuş Yiyecek AŞ. oldu.

2 Unzue: Emre Mor normal davranmıyor Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor'un psikolojik olarak zor durumda olduğunu ifade eden Unzue, "Emre Mor normal davranmıyor" dedi.

3 Devremülk alırken dikkat edilmesi gerekenler Devremülk satın alırken konumu ve daha birçok ince detayları göz önüne almak gerekiyor.

4 Ödevler kitap okumanın önüne geçiyor Çocuklara ara tatillerde ve okul zamanlarında verilen ödevler hem veliler, hem de öğrenciler tarafından eleştiri konusu oluyor.

5 Ödevler kitap okumanın önüne geçiyor Çocuklara ara tatillerde ve okul zamanlarında verilen ödevler hem veliler, hem de öğrenciler tarafından eleştiri konusu oluyor.

6 Çukurca'da 2 asker şehit oldu Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı.