Irak sınırındaki Çukurça ilçesi kırsalında 6 Eylül'den bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden hava destekli operasyonda Mehmetçik, sıfırın altında 22 dereceyi bulunan zorlu hava koşullarına rağmen 24 saat esaslı görev yürütüyor.

Asker ve polisin yanında yer alan güvenlik korucuları da terörle mücadelede etkili oluyor.

Hakkari Çukurca'da eksi 22 derecede operasyon

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, "2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir."