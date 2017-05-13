Çukurca'da üs bölgesine sızmak isteyen 7 PKK'lı öldürüldü

Türkiye'nın Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinde operasyonlar devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında bir grup terörist, Irak tarafından Güvendağı Üs Bölgesine sızmak istedi.
Nöbetteki askerlerin teröristleri farkt etmesi üzerine çatışma çıktı.
6 TERÖRİST KAÇMAYA ÇALIŞTI
Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, 6 PKK'lı ise kaçmaya çalıştı. Sürdürülen takip sonucu teröristlerin bulunduğu bölgenin koordinatları verilerek hava operasyonu düzenlendi.
HAVA OPERASYONUNDA ÖLDÜRÜLDÜLER
Düzenlenen hava operasyonunda ise kaçmaya çalışan 6 PKK'lı terörist de vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.