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Çukurova'nın Ayasofyası 2019'da ibadete açılacak

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık bin 800 yıllık Ala Camii'nde restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

AA | 21.08.2018 - 12:27..
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Bin 800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren ve 94 yıldır ibadete kapalı olan Ala Camii'nde restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması, yapının 2019 yılı başında cami ve müze olarak ziyarete açılması amaçlanıyor.

KİLİSEYE ÇEVRİLDİ

Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde manastır olarak inşa edilen tarihi yapı, Bizans İmparatorluğu döneminde eklemeler yapılarak kiliseye çevrildi.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde ise 1480 yılında Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu "Sarı Kaplan" namıyla anılan Kasım Bey, kiliseyi babası adına camiye çevirerek buraya "Alaüddevle Mescidi" adını verdi.

Çukurova'nın Ayasofyası 2019'da ibadete açılacak

TEKRAR İBADETE AÇILACAK

1924 yılında ibadete uygun bulunmadığı için kapatılan tarihi caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredilmesinin ardından tekrar ibadete açılabilmesi için restorasyon projesi hazırlandı.

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