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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'i aradı.

DHA | 11.02.2018 - 23:14..
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MEVKİDAŞI MEDVEDEV'E TAZİYE

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya’nın Domodedovo Havaalanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonrası Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev’e taziye telgrafı yolladı.

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Medevedev’e bir taziye telgrafı yolladı.
Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."

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