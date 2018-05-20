Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye destek için kuyruğa girdiler

Cumhurbaşkanlığı seçimi için sayılı günler kaldı. Adaylar seçim propagandalarını çeşitli il ve ilçelerde yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Amasya'da yaptığı mitingde seçmene "Ateşleyin bakayım" diyerek para isteyen cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çağrısına karşılık geldi.

Seçmenler kuyruğa girerek İnce için açılan hesaba para "ateşledi".

Cumhubaşkanı adayı İnce'ye destek için kuyruğa girdiler ViDEO

KUYRUĞA GİRDİLER

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce için açılan hesaba para yatırmak için gelen seçmenler, İş Bankası'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnce'ye destek için para yatırmaya geldiklerini belirten seçmenler, banka çıkışında dekontlarını kaldırarak gururla poz verdi.

"ATEŞLEYİN BAKALIM PARALARI"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitingine katılanlardan bağış kampanyasına para göndermelerini istemişti.

Seçim kampanyasına destek isteyen İnce, "Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatırın." demişti.