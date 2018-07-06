Cumhur İttifakı devam edecek

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'in MHP ile doğrudan BBP ile yaptığı dışardan birliktelik, seçimde hem zaferi getirdi; hem de yönetimde daha fazla demokrasinin kapılarını araladı. Seçimin ardından muhalif seslerin Cumhur ittifakının çökeceği, birlikteliğin sonlanacağına dair söylemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birinci ağızdan cevaplandı.

"İTTİFAK DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında partililer ile bir araya geldi. Seçim sonrasında partililer ile ilk geniş kapsamlı toplantısını yapan Erdoğan seçim değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın mecliste de devam edeceğini belirten Erdoğan, birlikteliğin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkını çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz." dedi.