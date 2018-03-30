Cumhurbaşkanı AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının açıklanması sonrasında olumsuz yorumlarda bulunanları ifade ederek, "Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son il başkanları toplantımızdan bu yana Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Bolu, Sakarya, Diyarbakır, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon illerimize giderek kongrelerimize katıldık, vatandaşlarımızla buluşma fırsatı yakaladık. Şu ana kadar 43 il kongremize bizzat katıldım. Cumartesi günü İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kongrelerine pazar günü de Adana ve Hatay il kongrelerine katılacağım.

Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.

KOSOVA'DAKİ MİT OPERASYONU

Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler.

Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumza devam ettik hala da ediyoruz. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz.

"DİRİLİK HAMLESİ BAŞLAMIŞ OLDU"

Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik hala da ediyoruz. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık.

Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz bir defa dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bunun için genel merkezimizle, il teşkilatımızla, hükümetimizle 2023 hedeflerine odaklanmış durumdayız.

Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamız belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti.

"BİR İNSAN KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKAR MI"

Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı?

Ülkenin bu psikilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu?

Elde ettiğimiz bu büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir. Moral üstünlük milletimizde, bizde, Türkiye'de.

"KUR AŞAĞI KUR YUKARI, GEÇİN BU İŞLERİ"

Kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Ortalama olarak 7.4'ü yakaladık mı? Yakaladık. Demek ki sizin koyduğunuz kuralların hiçbiri gerçek değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir.

"KAPIMIZ SİZE SONUNA KADAR AÇIKTIR"

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.

Şubat ayı sonu ile yıllık ihracat 159 milyar doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdık.

Hükümetimiz ker kesime destek verecek yeni bir paketin çalışması içindedir. Lütfen Türkiye'ye güvenin, bozgunculara, dedikoduculara prim vermeyin. Hükümetimiz üreten, çalışan, istihdam oluşturan herkesin yanındadır. Bunu da böyle bilin.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Suriye'den ülkemize yönelen tehditleri ortadan kaldırmak için başlattığımız Zeytin Dalı Harekatımız başarı ile sürüyor. Bugün itibarıyla son rakamı aldım. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3800'ü buldu.

Ayrıca Siirt'te 6 köy korucusu şehit, 7 yaralı. Bunun yanında trafik kazası neticesinde farklı bazı kazalar var. Bizim kazalarımız altyapı yatırımlarına rağmen bazı araç kullanıcılarının dikkatsizlikleri sebebiyle durmuyor. Sürücülerimizin uykusuna dikkat etmesi lazım.

TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'E OLASI OPERASYON

Afrin'de operasyonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldı. Tel Rıfat başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolü için harekata devam ediyoruz. Münbiç dahil diğer bölgelerdeki terörist unsurlara yönelik planlamalarımız sürüyor. Şu ana kadar 12 gözlem noktasından 7'si bizim kontrolümüzde. Bununla sınır bölgelerini, 12 gözlem noktası ile kontrole alıyoruz. Diğerlerini de çok yakında faaliyete geçireceğiz. Doğu Guta, Halep, Rakka benzeri facialardan birinin İdlib'de yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Münbiç'te bize verilen taahhütler var. Biz sıradan laflarla hareket etmiyoruz. Obama'dan tutun bugüne kadar. Obama'nın bizzat bana verdiği söz var. YPG/PYD'yi Fırat'ın doğusuna göndereceğiz sözü. Oralarda yüzde 90 Arap dostlarımız yaşıyor. PYD!nin YPG'nin yeri yok. Ama bunlar oraya onları doldurarak oranın yerli halkını çıkardılar. Biz diyoruz ki bunu tekrar geri döndüreceğiz. Aynı şeyi Tillerson'ı kabul ettiğimde kendisine söyledik. Kuzey sizde güney bizde olsun dedi. Geçikmeyle de olsa biz bunların bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Irak sınırına doğru olan bölgeleri d terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık. Buralar her an bir tehdit unsurudur. Biz bu unsurların sınırlarımızda bulunmasına tahammül edemeyiz.

Bugün değil yarın bunlar yine buradan taciz atışlarına başlayabilirler. Elbette müttefik ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi niyetimiz yok ama buralarda teröristlerin dolaşmalarına müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek bizim milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayız.

Irak'ta da bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek kararındayız. Sincar'la ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Sincar, PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da girebiliriz. Tarih vererek bu işler olmaz, anında. Irak hükümetine söylüyoruz. Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım, onlar da taahhüdünü verdiler. Hem bizim hem Bağdat yönetiminin ortak sorunudur. Irak'la birlikte çalışmaya hazırız. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin anlamı yoktur.

PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadele ile YPG ile mücadeleyi eş değer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kesinlikle kapalıdır. Terör örgütünün harf oyunları ile ismini değiştirerek oynamak istediği oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz.

FRANSA'YA YANIT

Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubu bu sabah güvenlik güçlerimize saldırmışlardır. 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 4 askerimiz, 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır.





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