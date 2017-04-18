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Cumhurbaşkanı Çinli Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u kabul etti.

18.04.2017 - 14:16
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Çinli Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Çinli Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

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