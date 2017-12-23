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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 kanunda yapılan değişiklikleri onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

DHA | 23.12.2017 - 05:04..
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdoğan, 7064 ve 7065 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikleri onayladı.

Kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şunlar:
7064 sayılı "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"
7065 sayılı "Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

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