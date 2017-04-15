Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ilde vatandaşlarla buluştu

Türkiye'de yedinci kez halk oylamasına gidilen süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u, halk oyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermesiyle başladı.

33 İLDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Sürecin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 il ve bazı ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halk oyuna sunulmak üzere, yayımlanması için 10 Şubat 2017 Cuma günü Başbakanlığa gönderildi.

Halk oylamasına gidilen sürecin başlamasının ardından vatandaşlarla çeşitli illerde bir araya gelen Erdoğan, ilk ziyaretini, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreni kapsamında Aksaray'a gerçekleştirdi.

EN SON ZİYARETİ KONYA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Sakarya, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Antalya, Samsun, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Rize, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Hatay, Balıkesir, Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Şanlıurfa, Erzurum, Ordu ve Giresun'a gitti. Erdoğan, son ziyaretini ise Konya'ya yaptı.

İSTANBUL İLE TAMAMLAYACAK

İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Esenler, Sancaktepe, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerini ziyaretiyle anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin süreci tamamlayacak.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA BAZI PROGRAMLARDA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat-15 Nisan arasındaki 65 günlük süreçte, ziyaret ettiği illerde kendisini yoğun ilgiyle karşılayan vatandaşlara anayasa değişiklik paketini anlattı. Toplu açılış törenleri ve il buluşmalarında halka hitap eden Erdoğan'a Diyarbakır, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki programlarında Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.

Bazı illerde valilik ve belediye başkanlıklarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı il ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, şehit aileleriyle görüştü ve taleplerini dinledi. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kabinedeki bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları, gittiği ilin bölge milletvekilleri, iş adamları ve yatırımcılar da ziyaretlerinde eşlik etti.