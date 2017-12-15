Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy Metro Hattı açılış töreninde gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

CHP'Lİ BELEDİYEDE YOLSUZLUK

CHP'li Battal İlgezdi'nin Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız sağolsun en güzel şekli ile ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SAHİP ÇIKTI

CHP'li Battal İlgezdi, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, adı yolsuzluğa karışan İlgezdi'ye destek açıklamasında bulunmuştu.

AP'NİN MALİ YARDIM KESİNTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satıbaşları;

Avrupa'nın Türkiye'ye uyguladığı kesintiye de değinen Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon aeuroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur?" ifadelerini kullandı.



"YENİ PROJELERLE BİN KİLOMETRE ÜZERİNE ÇIKACAK"

İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Devam eden projelerle 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de 1000 kilometrenin üzerine çıkacak.



Asya'yı Avrupa'ya bağladık. Denizin altından tüneller ve oradan Haliç'e bağlantıyı kurduk, Haliç'in suyu da tertemiz oldu. Biz, bütün o Haliç'in çamurunu taa Alibeyköy'deki taş ocaklarına taşıdık. Orayı da temizledik. Adeta Ferhat ile Şirin gibi Şirin nerede? İşte millet. Biz de Ferhat olup dağları deldik. Tünellerin, metroların, metrobüslerin, neredeyse hiçbirinin olmadığı şehir düşünün.

"İSTANBUL'U AŞKLA SEVİYORUZ"

Her köşesinden çirkinlik abidesi yıkıntıların çıktığı şehir düşünün. Geçmişine sahip çıkılmayan bir şehir düşünün. Kadınlara, gençlere, sporculara, sanatçılara yönelik hiçbir faaliyeti olmayan bir şehir düşünün. İstanbul böyle bir yerdi Biz buradan bu hale getirdik. Eksiklerimiz var, bazı yanlışlar da yapıldı. Yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak olmaz. Hepsinin farkındayız ve telafi edeceğiz. İstanbul'u aşkla seviyoruz.

"MEYDANI VATANIMIZI BÖLMEYE ÇALIŞANLARA BIRAKMADIK"

Ülke olarak bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar karşısında dimdik durarak, bölgemizin de geleceğin de yeni bir ufuk açtığımıza inanıyorum. Meydanı bugün Amerika'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Hiçbirinde başarılı olmayınca darbeyle, istikbalimize ve istiklalimize kast edenlere bırakmadık. Silahla kumpasla başaramadıklarını ekonomi ile gerçekleştirmeye çalışanlara bu meydanı bırakmıyoruz. Bu açılış dahi, ülkemizi ekonomi silahı ile köşeye sıkıştırmak isteyenlere verilmiş en güzel cevaptır.

Silahla, kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmek isteyenlere meydanı bırakmıyoruz.

"MAN KAFA OLMAKTAN KAYNAKLANIYOR"

Ana Hıyanet Partisi yatıyor kalkıyor Man Adası diyor. Herhalde bu 'man kafa' olmaktan kaynaklanıyor.

"2019 YILI HESAPLAŞMA YILI OLACAK"

2019 hesaplaşmanın sandık başında yapılacağı bir yıl olacaktır.

"TRUMP ORTADOĞU'NUN KUCAĞINA BOMBA ATTI"

Trump'ın Kudüs kararı Ortadoğu'nun kucağına atılmış bombadır. Biz uyuyan bir millet olmadığmızı göstermek zorundayız.

"KUDÜS KARARI İSLAM DÜNYASINA YÖNELİK YENİ OPERASYONLARIN HABERCİSİ"

Mekke ve Medine'ye bir alternatif olmadığı gibi Kudüs'ün de bir alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu şehirden vazgeçmek gibi bir şey de bizim lügatımızda bulunmuyor. İşte bunun için Kudüs onurumuz, izzetimiz ve kırmızı çizgimizdir. Kudüs artık her Müslüman kul, her Müslüman memleket için başarıyla verilmesi gereken bir imtihandır. Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Müslümanlar hukuk içinde yeterli tepkiyi göstermezse gerisi gelecektir.

"KOLLARI SIVADIK"

Hekimbaşı çöplüğünü Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isterim siz vardınız. CHP denince aklımıza onlar geliyor. Yöneticiler kimi suçladı? Bunlar mecburiyetten suçu Ümraniyelilere atmıştı. Çözüm var mı? Yok. İşte biz geldik çözdük. Kolları sıvadık.

"BOŞ KONUŞANLAR OLDU"

Açılışını yaptığımız metro hattı bir sinyaldir. Bu metro hattı Sabiha Gökçen'e kadar uzandığında değeri artacaktır. Tüm bunlar alın teriyle oldu bir de boş boş konuşanlar oldu. Sorunlar çözüldü çözülüyor. Ranta da fırsat vermemeliyiz.

"İSLAM DÜNYASI TÜRKİYE'YE BAKIYOR"

Kudüs'e karşı tek olacağız. Kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. İslam dünyası nereye bakıyor? Türkiye'ye bakıyor. Bunlar gezicilerle olmaz. Çukurcularla olmaz, FETÖ'cularla olmaz. Birlikte Kudüs'ümüzü hiç kimseye kaptırmayacağız. Biz dik duracağız. Ayrılıkçılara prim vermeyeceğiz.