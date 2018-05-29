Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Senin havsalan almaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eleştirilerine yanıt verdi.

İnce'nin her projeye karşı çıktığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: "Seçim beyannamemizde İstanbul'a verdiğimiz çok söz var. Anamuhalefetin adayı, ona kalsa, böyle dev bir havalimanını istemez. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş bir şey, 3. Köprüyü Erdoğan yaptıysa 4. Köprüyü Muharrem İnce yaptırır. Senin havsalan bunu almaz. Biz denizin altından Marmaray'ı geçirdik, Avrasya Tüneli'ni geçirdik, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Bunların kafası basmaz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"SEÇİMLERDE İSTANBUL BELİRLEYİCİ ŞEHİR OLACAK"

"Seçim maratonumuz 24 Haziran akşamı zaferle neticelenecektir. İstanbul her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da olduğu gibi seçimlerin belirleyici şehir olacaktır. 600 milletvekilinin 98'ine tek başına karar verecektir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hedefimize ulaşabilmenin yolu İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan, terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değil.

"SEÇİM MANİFESTOMUZU AÇIKLADIK"

6 Mayıs'ta erdem, irade ve cesaretle Türkiye Şahlanıyor diyerek seçim manifetomuzu açıkladık. Ardından 24 Mayıs'ta tüm adaylarımızın tanıtım toplantımızda seçim beyannamemizi Ankara'da paylaştık. Sabah erken saatlerden sahura kadar milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum.

BUGÜN İSTANBUL'UN FETHİNİN 565'İNCİ YIL DÖNÜMÜ

Bugün sıradan bir gün değil. Bugün İstanbul'un fethinin 565'inci yıl dönümü. Bugünün anlamı bizim için daha farklı. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in fethettiği bu şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğim.

"EZANLARIN DİNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bu mübarek şehrin üzerinde yayılan ezanların dinmesine asla izin vermeyeceğiz, bayrağımızın yere düşmesine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir hanesinde fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanları bırakmayacağız. İstanbul'u boynu bükük bırakmayacağız.

Türkiye 24 Haziran'dan sonra rabiasına daha sıkı sarılacaktır. Biz birbirimizi sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Ülkemiz büyüdükçe, birliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi.





"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRDÜĞÜMÜZDE ÜLKEMİZİN KALKINMASINA HİZMET ETMİŞ OLDUK"

Milli gelirimizi 3,5 kat arttırdığımızda, enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde ülkemizin kalkınmasına hizmet etmiş olduk. ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak faize giden parayı yatırımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet-millet kaynaşması gerçekleşti.

"BİZ MUHALEFET GİBİ İKİYÜZLÜ DAVRANMADIK"

Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde hayal edilmesi imkansız şeyleri birlikte başardık. Yerli ve milli olanı modern demokratik siyasetin gerekleriyle harmanladık. Bunları yaparken tecrübe kazandık, güçlendik. Milletimizle kurduğumuz ilişkiyi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Biz muhalefet gibi ikiyüzlü davranmadık. Bizim ağzımızdan bir söz çıkarsa onu yapmak bizim boynumuzun borcu. Ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da yapacağız.

"İNCE, SENİN HAVSALAN BUNU ALMAZ"

Seçim beyannamemizde İstanbul'a verdiğimiz çok söz var. Anamuhalefetin adayı, ona kalsa, böyle dev bir havalimanını istemez. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş bir şey, 3. Köprüyü Erdoğan yaptıysa 4. Köprüyü Muharrem İnce yaptırır. Senin hafsalan bunu almaz. Biz denizin altından Marmaray'ı geçirdik, Avrasya Tüneli'ni geçirdik, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Bunların kafası basmaz. Yeni havalimanımız hizmete giriyor. Şimdi bak, Sayın İnce. Atatürk Havalimanı boşalınca burayı millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim zaten sana gereğini gösterir. Biz Türk'e, Türk milletine, Türkiye'ye yakışanı yapacağız.

"SEN BUNLARDAN ANLAMAZSIN"

Sayın İnce onu da öğren, ilk etapta buraya inen yolcu sayısı 90 milyon yıl kapasiteli bir havalimanı. Ey İnce, sen bunlardan anlamazsın. Diğerlerini konuşmaya gerek yok zaten. Geçmişte havalimanı yapılmıyor muydu, siz onların önlerini kestiniz. AK Parti geldiğinden beri devamlı arayış, yeni adımlar atma gayreti içinde.

"PENSİLVANYA İLE GÖRÜŞEREK TEMELİNİ ATMIŞIM"

Çok ilginç yalan üstüne yalan. Ben AK Parti'nin Pensilvanya ile görüşerek temelini atmışım. Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak, AK Parti kurma çalışması yaptığımı kanıtlamakla sen mükellefsin dedim. Benim hayatımda belediye başkanlığı dönemimde, 2 veya 3 kere görüşmem olmuştur. Partinin kuruluşuyla asla. O kim ki soracağım. Cezaevinden sonra biz halkımıza gittik.

"PARTİMİZİN KURULMA GEREĞİNİ MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ İCAZETLE YAPTIK"

81 vilayette dev bir kamuoyu araştırması yaptık. 42 bin donörle görüştük. Amblemimize varıncaya kadar partimizin kurulma gereğini milletimizden aldığımız icazetle yaptık.

Biz milletimizden aldığımız talimatla bu adımı attık. Partiyi kurduk 16 ay sonra bu aziz millet bizi iktidara getirdi. Millet kararını verdi. Şimdi ispat edeceksin. Ben Pensilvanya'ya gittiysem kimle gittim, ispat et. İspat etmezsen namertsin. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞIYMIŞ, SEN KİMSİN"

Çıkmış Kanal İstanbul'a karşıymış, sen kimsin? Eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsan, yalı faciaları yaşamak istemiyorsan, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini hatırlatıyorum. Biz çevre katliamlarına karşı Kanal İstanbul'u yapıyoruz.

"ELON'LA KONUŞTUM, EN İLERİ TEKNOLOJİ NEYSE ONU YAPACAĞIZ"

Ey İnce bunu milli bütçeden değil, kamu-özel sistemiyle yapacağız. Otomobili milli bütçeden yapmayacağız. 5 dev bir araya geldi, ben de haydi dedim. 2020-2021 gibi yerli otomobilimizi üreteceğiz. Bana diyor ki 20 yıl geride kalmış. Biz bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Bundan kısa bir süre önce Tesla'nın sahibi ziyarete geldi, Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız.

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'YLE YALOVA'YA GİDİP GELİYOR"

Sayın İnce Osman Gazi Köprüsü'yle Yalova'ya gidip geliyor. Bunu biz yaptık. Cebimizdeki parayla değil, kamu-özel ortaklığıyla yaptık. Haliç var ya, kokusundan geçilmiyordu. Şu Haliç'ten çıkan çamuru Alibeyköy'deki taşocağına naklettik. Pompalayarak gönderdik. 2,5 milyon metreküp çamur naklettik. O yeri şimdi park yaptık. Vialand var ya o çamurun nakledilip oluşturulan yerdir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, sen neyle konuşacaksın. Ki bunlar benim çıraklık dönemim eserlerimdir. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum.

Bugüne arzu ettiğimiz hızda ilerlemeyen bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu stratejik bir projedir. Bunu uygulamaya koyamazsak İstanbul'un geleceğini tehlikeye atarız. Bunları ve diğer projelerimizi hayata geçirmek için hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis'ten başarıyla çıkmak zorundayız."