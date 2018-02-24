taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye birer resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İHA | 24.02.2018 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Gündem

ERDOĞAN

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye birer resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaretleri vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde ilgili ülkelerle ikili ilişkilerin ve işbirliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ZİYARET ROTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika’daki güçlü tarihi bağlarımız bulunan ve önemli ekonomik ortaklarımızdan Cezayir’i Cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek.

Cezayir’den sonra Sahraaltı Afrika’da Moritanya’yı 28 Şubat günü ziyaret edecek olan Erdoğan, bu ziyareti takiben ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiği Senegal’e geçecek.

Ziyaret programının son durağında ise köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğumuz Mali yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya ve Mali’yi ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkelere Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretler olması bakımından tarihi öneme sahip. Ziyaretler kapsamında, Cezayir ve Senegal’de İş Forumları da gerçekleştirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gürkan Hacır: Abdullah Gül 'aday olmayacağım' demedi
Gazeteci Gürkan Hacır, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerini anlattı.
Fikirci Bey yazdı: DAHA FIRAT’IN BATISINDAYIZ
Zeytin Dalı 2. ayına girdi. Asıl işler, petrol kuyularının denetimi sorununa gelince çirkinleşecek. ABD oraları terk etmeyecek, kapısında da köpeklerini bağlı tutacak.
Yavuz Yılmaz'ın ölümüyle ilgili takipsizlik karar
Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.
CHP'li vekilden Afrin için sahra hastanesi önerisi
CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Zeytin Dalı Harekatı için mutlaka cephenin en yakın noktasına sahra hastanesi kurulmalıdır." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

Ermeni Soykırımı var diyen 5 Türk vekil

379
Ali Kırca öğrencilerle buluştu

Ali Kırca öğrencilerle buluştu

66
Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

Yunanistan Kardak krizinde Lozan’a güveniyor

150
Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

Alman basınından 3. Havalimanı analizleri

80
İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

İyi Parti ve Saadet'in adayı: İlker Başbuğ

125
Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

78
Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

Taksicinin turistlerle taksimetre kavgası

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM