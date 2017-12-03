Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı il kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. "Seçtiğiniz belediye başkanı nerede?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"EMANETİ KİME VERİYORSANIZ HESABI ONA SORMALISINIZ"

"İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne tıp fakültesini de getireceğiz. Hastanemizde biraz gecikmeler oldu. Mart ayına kadar da hatanemizi bitireceğiz. Belediyeyi kime verdiğiniz belli. 3.5 yıldır alanlar şu Ağrı'ya ne hizmet verdiler? Arka sokaklar şuralar buralar bir hizmet gördük mü? Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız. Ama emaneti verdiğiniz kişi ortada yok.

Cumhurbaşkanı: Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik VİDEO

"MECBUREN KAYYUMA BELEDİYEYİ TESLİM ETTİK"

Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik. Valimiz aynı zamanda kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. Kalan 16 ayda da hizmet başarılı bir şekilde devam edecek. Sizlerden ricam 2019'un Mart'ına hep beraber iyi hazırlanmalıyız. 2019'un Kasım'ı bir reformdur. Bu reformu siyasi reform olarak sizlerle birlikte yapacağız. Mart ayında hastanenin bitmesinden bahsediyorum. Elimde şu anda projeleri ile her şeyi ile, bazen bilenler de konuşuyor bilmeyenler de konuşuyor. Bu ülkede hastane derseniz, biz geldik bu ülkede tüm halkımızı hastanelerle tanıştırdık.

"CUDİ'DE, GABAR'DA TERÖRİSTLERİ GÖMDÜK, GÖMÜYORUZ, GÖMECEĞİZ"

Biz tek millet olacağız. Bizde Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece ve sadece tek millet var. Tek bayrak var. Rengi şehidimizin kanı. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik vermeyeceğiz. Tenrürek'ten tutun, Cudi'de, Gabar'a bütün teröristleri gömdük gömüyoruz ve gömeceğiz."