Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da partisinin il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sevgili Sakaryalılar, AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, değerli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Az önce Bolu'daydık. Bolu'da da salon için salon dışı tıklım tıklım doluydu. Oradan da sizlere selamlar getiriyorum. Dışarıda şu salonun içinin en az iki misli Sakaryalı kardeşim vardı. Onları selamlamadan içeri giremezdim.

"BİZİM FİZİKİ SINIRLARIMIZ BAŞKADIR, GÖNÜL DÜNYAMIZIN SINIRLARI BAŞKA"

Buradan bu muhteşem salondan Bosna Hersek'teki, Kosova'daki, Arnavutluk'taki kardeşlerimi selamlıyorum. Yurt dışındaki tüm kardeşlerimize bizim için, Türkiye'nin başarısı için dua eden tüm mazlum ve mağdurlara sizlerin aracılığıyla selamlar gönderiyoruz. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları bambaşkadır. Türkiye'nin anlamı 780 bin kilometre karenin katbekat fevkindedir. Biz Edirne'nin, Yozgat'ın meselesi ile hemhal olduğumuz kadar Kırım'daki, Kafkasya'daki, Afrika'daki kardeşlerimizin sıkıntıları ile de dertleniyoruz.

"ÇIKARLARI İÇİN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRANLARDAN OLMADIK"

Milletmizle beraber tüm insanlığın huzuru için mücadele eden bir davanın neferleri olan gençlik sizleri de selamlıyorum. Biz birileri gibi çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadık. Petrol, altın için coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden de olmadık. Terörle mücadele adına teröristlere destek verenlerden olmadık. Bebek cesetlerinin sahile vurmadığı, Akdeniz'in karanlık sularının kabristana dönüşmediği, daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Biz hiç kimsenin ötekileştirilmediği, baskı, zulüm, işkence görmediği dünyaya kavuşmanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz ikbal değil, istikbal mücadelesidir. Her kardeşimin, arkadaşımın gayesi, kızıl elması budur. Bizim kızıl elmamız ilayı kelimetullahtır.

3300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'deyiz, toprak almak için mi? Ülkemizi taciz eden teröristler var ya, işte biz o teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum 3 bin 500'e ulaşmıştır ama buraya gelmeden 3 bin 300'dü etkisiz hale getirilen rakam.

"İHTİYAÇ OLDUĞU ANDA SEFER GÖREV EMRİ ÇIKARIRIZ"

Komutana sordum, "İhtiyaç var mı?" dedim. Dedi ki "Hamdolsun iyi gidiyoruz." İhtiyaç olduğu anda sefer görev emri çıkarırız, önce ben sonra da hep birlikte yola koyuluruz. Her şeye hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de.

"OSMANLI TOKADINI SADECE 3300 TERÖRİST YEMEDİ, BAŞKALARI DA YEDİ"

Gençler Osmanlı tokadını iyi atıyor da, dün hala birlikte yürüdüklerimiz Osmanlı tokadının ne olduğunu iyi anlayamamış. 3300 terörist, sadece onlar Osmanlı tokadını yemedi, başkaları da yedi. Bildiklerimiz çok, kağıda dökeceğimiz zaman da olacak. Ben Şerife bacıları, Nene Hatunları selamlıyorum. Önümüzde 2019 mart var. İnşallah önümüzdeki mart yerel seçimleri, ardından kasım inşallah buna çok iyi hazırlanmamız lazım. Ben Sakarya'yı bugün çok farklı gördüm. Allah sizlerden razı olsun. Salonun için zaten muhteşem.

Şehitlerimizin gerçekten vakur aileleri var. Bu ortaya koydukları, o asalet, hakikaten bizlere örnek teşkil ediyor. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum.

"İŞLEDİKLERİ CİNAYETİN HESABINI SORACAĞIZ"

Nasıl şehit kaymakamımızın kanını yerde koymadıysak, bekamıza kasteden soysuzlardan da işledikleri cinayetlerin hesabını muhakkak soracağız, soruyoruz. Biz bu toprakları şehitlerimizin kanları ile yoğurarak kendimize yurt kıldık. Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nden salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını çok iyi öğrensinler. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur. Hiçbir zaman husumetle yaklaşmadık, hiçbir ülkeyle de ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz. Türkiye'nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır.

Sakarya daima şanına yakışanı yaptı ve bize sahip çıktı. Son 16 yıldır, demokrasinin, milli iradenin en büyük destekçilerinden biri oldu. Maşallah Sakarya sözünün eri olduğunu 16 Nisan'da bir kez daha gösterdi. Yüzde 68 gibi Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranı ile evet dedi. Tüm Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."