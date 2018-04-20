Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilleri uyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra erken seçim kararını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda milletvekillerini çalışmalar konusunda uyaran Erdoğan, listelerde değişiklikler olabileceğinin sinyalini vererek kimsenin kırılmamasını istedi.

"BEN OLMAZSAM BATAR ANLAYIŞI..."

Meclis'te yine çoğunluğun elde edilmesinin önemini de anlatan Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: "Ben olmazsam batar anlayışında olan nice insanlar gördüm. Silindi gittiler. Ama davam diye devam edenleri hayırla yâd ediyoruz. Ama bazılarını hatırlayan kimse yok. Bu büyük bir davadır.





"YANLIŞ YOLDA OLANLAR İLK DURAKTA İNDİ"

Bugüne kadar doğru yolda olduğumuz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. Ya kendileri terk etti ya da inmeyenleri biz indirdik”