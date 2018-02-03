Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da konuştu

AK Parti Batman 6. Olağan İl Kongresi'nin yapılacağı Batman Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Batman'ın Mart ve Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde tarih yazacağını belirtti.

"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Bitlis'te gençlerin kendisine "Bizi Afrin'e gönder" diye seslendiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Batman, inşallah haber geldiği anda önce başkomutanınız yürüyecek, siz de arkamdan geleceksiniz. Zira 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diyor şair. Onun için beraber yürüyeceğiz, el ele yürüyeceğiz. Evvelallah karşımdaki bu topluluk inanıyorum ki korkak bir topluluk değil. Zira korkaklar zafer anıtı dikemez. İnşallah sizler zafer anıtını dikecek olan bir topluluksunuz. Bu yola da böyle çıkacağız."





AVRUPA PARLAMENTOSU İÇİNDEKİ ZAVALLILAR...

Avrupa Parlamentosunda ileri gelen komünistlerin ve teröristlerin gösteri yaptığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Güya PKK terör örgütüdür diyerek, Avrupa Birliği bunları terör örgütü ilan edip asla kabul etmediğini söylüyor. Ama parlementonun içinde bir grup, onları destekleyenler, paçavraları boyunlarına asıyor ve oradan bize mesaj vermek istiyor. Ey Avrupa Parlamentosunun içindeki bu zavallılar, ne yaparsanız yapın, biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek. Biz mazlumların yanındayız. Biz mağdurların yanındayız."





ZEYTİN DALIYLA MESAJ

Alandaki bazı vatandaşları ellerinde zeytin dalı bulunduğunu gören Erdoğan, görevlilerden kendisine bir zeytin dalı getirmelerini istedi.

Erdoğan, "Şu ana kadar bu anlamlı mesajı kimse bana vermedi ama Batman bana verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'na Batman demek ki her şeyiyle hazır." ifadelerini kullandı.

Elindeki zeytin dalını gösteren Erdoğan, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun bu tescil edilmiş hali." dedi.

