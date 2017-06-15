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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen yönetim reformu ve FETÖ ile mücadeleye değindi.

15.06.2017 - 05:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis’te eski ve yeni milletvekilleri onuruna iftar verdi. Erdoğan, iftarda özetle şunları söyledi:

MİLLETVEKİLİ, SEÇMENLE YÜZ YÜZE KONUŞACAK

"Önümüzdeki dönem hem uyum yasalarını çıkarılması hem de seçim kanununda köklü değişikler yapılması gerekiyor. Milletvekilleri ile seçmenleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için dar veya daraltılmış seçim bölgesi alternatifleri başta olmak üzere demokrasiyi güçlendirecek tüm teklifleri tartışmalıyız. Seçmenleri ile yüz yüze ilişki kuracak milletvekillerinin Meclis’teki harekat alanlarının da buna göre genişlemesi gerekiyor. Dolayısıyla Anayasa değişikliği ile ilk adımını attığımız yönetim reformunu bu değişikliklerle tamamlama ihtiyacımız var. Öncelikle de TBMM İçtüzüğü’nden başlanılmasında fayda görüyorum. Artık meclis kapanmadan şu dönemde acilen içtüzüğü parlamentonun halletmesinde fayda var. Çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan içtüzüğü değiştirmeden diğer düzenlemeleri yapmamız bir hayli zor olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

"Bu konu şu veya bu parti meselesi değildir. Milletimizin ve onun temsil makamı olan Meclis’in kapasitesini verimini arttırmak için bu adımları atmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin genel başkanı olarak bu çerçevede atılacak tüm adımları başlatılacak tüm girişimleri destekleyeceğimi özellikle belirtmek isterim. Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

FETÖ'CÜLERİN BEKLEDİĞİ BAHAR HİÇ GELMEYECEK

"FETÖ denilen ihanet çetesindeki güçler bu alçaklığı yaptılar da ne oldu? İşte TBMM dimdik ayakta milletvekillerimiz ülkelerine hizmet mesaisine devam ediyorlar. Ordumuz istihbarat teşkilatımız hepsi de vazifelerini çok daha başarılı çok daha kararlı şekilde yürütüyor. İşte milletimiz çok daha farklı şekilde kenetlenmiş, geleceğine umutla bakıyor. Peki FETÖ’cü hainlere ne oldu? Hepsi de cezaevlerinin demir parmaklıkları arkasında günlerini geçiriyor. Siz bakmayın onların mahkemelerde oynadıkları tiyatroya. Günler, aylar, yıllar gelip geçece ama o bekledikleri bahar hiç gelmeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

"Kulaklarına fısıldanan haberlerin, rüyaların, mesajların, sözlerin, vaatlerin, hepsinin birer yalandan hezeyandan ibaret olduğunu çok geçmeden anlayacaklar. Bir süre sonra yanlarında ne o avukatlar, ne el altından sağlanan destekler, ne de milleti gaza getiren o güruh kalacak. Hepsini tek tek takip ediyor, vakti saati gelince de gereğini yerine getiriyoruz. Milletimiz müsterih olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

YASAMA VE YÜRÜTME ARASINDAKİ ÇİZGİ NETLEŞTİ

"Türkiye tarihin en önemli yönetim reformunu 16 Nisan referandum oylamasında milletimizin teveccühü ile kabul edilen anayasa değişikliği ile yaptı. Bu reformun en önemli özelliği yasama ve yürütme arasındaki çizgiyi netleştirmiş olmasıdır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

"İftarda şeref masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanvekilleri, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ak Parti Grup Başkanvekilleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek

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