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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin "Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim." diyerek fitne oluşturduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.05.2018 - 16:38..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri İl Kadın Kolları Kongresi'nde Kayserililere seslendi.

Burada yaptığı konuşmasında 'birilerinin fitne kaynattığını' ifade eden Erdoğan "Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" diye sordu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BİRİLERİ FİTNE KAYNATIYOR"

"Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamanetoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

"NEREDE O CUMHURBAŞKANI?"

Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor

"OYUN İÇİNDE OYUN"

Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır.

"ÇATI DEDİLER, PENCERE DEDİLER"

Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4406 oldu.

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