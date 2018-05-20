Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

'HOŞGELDİN REİS' PANKARTI AÇILDI

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşı karşıladı.

VATANDAŞLARI SELAMLADI

Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte kendisini görmek için gelen vatandaşları selamladı.

Ardından Erdoğan ve İzzetbegovic ikili görüşmeye geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzzetbegovic, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

AVRUPALI TÜRKLERE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları çerçevesinde UETD 6. Genel Kurulunda Avrupalı Türklere hitap edecek.

20 BİN KİŞİ GELDİ

Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkeleri, Bosna Hersek'in farklı şehirleri ve bölge ülkelerden gelen yaklaşık 20 bin kişi, Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla süslenmiş programın gerçekleşeceği salonu erken saatlerde doldurdu.



