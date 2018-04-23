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Çocuklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki Fatih Mintaş'a devretti.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 12:52..
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Çocuklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti.

Çocuklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

"BU MAKAMLAR HEP GELİP GEÇİCİDİR"

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletin evinde, cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız. Nice 98 yıllara. Bu makamlar hep gelip geçicidir, kalıcı değildir. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e bu makamı aktarıyoruz." dedi.

Son çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş VİDEO

Koltuğu devralan Mintaş, "Atatürk, bayram yapalım diye bizlere armağan etmiştir. Bu bayramı bize armağan eden Atatürk ve şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. SayınCumhurbaşkanım, bizler vatan sevgisi, dürüst olmayı, kıymetli öğretmen ve anne babalarımızdan öğreniyoruz. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun." dedi.

Çocuklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

12 yaşındaki çocuk cumhurbaşkanı Fatih Mintaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"24 Haziran seçimlerine gidiyoruz, başkan seçilirseniz icraatınız ne olacak?" sorusuna Mintaş, "Devletime hizmet olacaktır, teşekkürler." şeklinde yanıt verdi.

"Seçimden sonra Suriye'deki çocuklar için ne yapacaksınız?" sorusu üzerine çocuk Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş, "Çocukların bizimle birlikte gülmeleri, oynamaları için çalışma yaparım." diye konuştu

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