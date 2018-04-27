Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25'te başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Destici gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BBP'NİN CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİK"

Erdoğan'a kabulünden ötürü teşekkür eden Destici, "Gündemdeki konuları değerlendirdik, fikirlerimizi paylaştık. Sadece ittifak ile ilgili değil, diğer konuları da konuştuk. Kendisinin de fikirlerini dinledik, samimi tavırları ve paylaşımları için teşekkür ederim. BBP'nin cumhur ittifakını desteklediğini söyledim, bugün de aynı noktadayız. BBP, kendi kurumlarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl bulunulacağı kararını verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, BBP'nin duruşuna, tavrına önem veriyor. En kıymetli olanı bizim için budur." dedi.