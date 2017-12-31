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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa yolcusu

Erdoğan, Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkilerini de masaya yatıracak.

AA | 31.12.2017 - 12:53..
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız." diyerek Fransa programını açıklamıştı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretine ilişkin, "Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir." dedi.

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