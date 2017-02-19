Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Hulusi Akar ve Joseph Dunford’un İncirlik buluşmasından iki farklı Rakka rotası çıktı.

Gaziantep'te 15 bin kişinin istihdam edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı, söz verip de yerine getirmeyenleri ifşa edeceğini söyledi.

Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istediğini ancak sistemin buna engel olduğunu söyledi.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili "Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak" dedi.

1 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam bir soru damgasını vurdu.

2 MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması Bahçeli, Ankara'da Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

3 İlyas Salman referandum kararını açıkladı İlyas Salman, referandumda "evet" demenin Osmanlı'ya geri dönmek dönmek olduğunu bu yüzden "hayır" diyeceğini söyledi.

4 Banu Güven hayır videosu çekti Bir dönemin en çok tanınan haber spikerlerinden biriydi, sonra mahalle kanallarında PKK propagandasına katıldı. Şimdi de HAYIR'a çalışıyor..

5 CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi Ankara'da CHP'li belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, terör örgütü PKK'nın kapatılan yayın organının yöneticisi ödül aldı.

6 Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap Eve baskın düzenleyen polislere "Beni gözaltına alamazsın" diyen FETÖ'cü Sadrettin Sarıkaya, polisten aldığı cevapla sustu.