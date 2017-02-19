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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya giderken eşini de beraberinde götürdü.

19.02.2017 - 13:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'teErdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Gaziantepspor Kulübü yöneticileri ve futbolcuları da Erdoğan'ın gelişi nedeniyle havalimanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

FORMA HEDİYESİ

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

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