Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.
HAVALİMANINDA KARŞILAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek karşıladı.
Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vardı.
Gaziantepspor Kulübü yöneticileri ve futbolcuları da Erdoğan'ın gelişi nedeniyle havalimanına gitti.
FORMA HEDİYESİ
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, isminin yazılı olduğu forma hediye etti.