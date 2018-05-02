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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.

AA | 02.05.2018 - 09:33..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de Güney Kore'nin başkenti Seul'e geldi.

Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, eşi ve Güney Kore Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

MOON JAE-İN ASKER SELAMI VERDİ

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de FOTO GALERİ

Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de ViDEO

GENİŞ HEYETLİ ZİYARET

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de


Öte yandan Kore-Türkiye İş Forumu, Bakan Zeybekci ile Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Paik Un-Gyu ve iş insanlarının katılımıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de


BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de


4 ANLAŞMA YAPILDI

İki ülke arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de


MEZARLIK ZİYARETİNDE BEYAZ ELDİVEN

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temasları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Ulusal Mezarlığa gitti.

Mezarlığa çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı. Erdoğan, anı defterini imzalayarak Ulusal Mezarlık'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de

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