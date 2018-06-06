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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ereğli mitinginde 'idam' tezahüratları yapan halka hitap etti.

İHA | 06.06.2018 - 00:10..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta madencilerle iftar programının ardından helikopter ile Kdz. Ereğli’deki miting alanına hareket etti.

"APOLETLERİ BEN SÖKMEDİM, YARGI SÖKTÜ"

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, apolet sökme açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin’de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar el ele verdi. ‘Apoletlerini sökeceğim’ dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim bakalım sana yol verecek mi? Dur bakalım sen bir defa bu ülkede bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. ‘Sen apoletleri sökersin de ben sökemez miyim’ diyor. Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri yargı söktü. Biz bu millete ihanet edenleri tuttuk yargıya teslim ettik. 15 Temmuz gecesi benim Kdz. Ereğli’deki kardeşlerim meydandaydı. Ne oldu. Bunları tuttuk, yargıya teslim ettik. Kararı yargı verdi. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerideler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler. Gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

"İDAM" TEZAHÜRATLARINA KARŞILIK VERDİ

Erdoğan, ‘idam’ seslerinin yükselmesi üzerine “Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız. İşte bak Afrin’de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil’de, Sincar’da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz. Gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Ve şimdi diyorum ki biz Türkü ile Kürdü ile Lazıyla, Gürcüsüyle, Abazası, Boşnak’ı, Romanı ile velhasıl 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim bayrağımıza eş bayrak yok. Tek vatan, 780 bin kilometre kare. Vatanımızı bölemezler. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yok. Yok paralel devletmiş, şu devletmiş bu devletmiş. Dimdik ayakta durarak yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



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