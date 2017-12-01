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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın görüşmesi

Recep Tayyip Erdoğan 17.00'de Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 11:36..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hem Başbakan Binali Yıldırım hem de parti yöneticileriyle görüşmeler yapacak.

AK PARTİ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.00'te AK Parti yöneticileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum yasaları konusunda uzun süredir devam eden çalışmalar toplantıda ele alınacak.

Seçim ittifakı tartışmalarının da gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

İttifak tartışması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlamıştı. Bu konuda bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunun değerlendirilmesi bekleniyor.

BİNALİ YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK

Erdoğan, saat 17.00'de ise Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul, saat 17.00'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.

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