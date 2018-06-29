Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde cami açılış törenine katıldı.

Törende; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında yer aldı.

CHP İSTİFASINI İSTEDİ

Son günlerde terör örgütlerine karşı verdiği sert mesajlarla adından söz ettiren Bakan Soylu, terör örgütleri ve CHP ile HDP'nin hedefi haline gelmişti.

Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın hemen yanında yer alması bu saldırılara karşı mesaj olarak algılandı.

BU DAHA FRAGMAN

Süleyman Soylu, terörle mücadelede şimdiye kadar yapılanları "fragman" olarak nitelendirerek bundan sonra operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

Cumhurbaşkanı'ndan terörle mücadelede kararlılık mesajı ViDEO

"TERÖRÜ YOK EDECEĞİZ"

Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır.

Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun."