Cumhurbaşkanı Erdoğan İnovasyon Haftası Kapanış Töreni'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu etkinlikte ilgili tüm kesimleri bir araya geliyor olması çok önemlidir. Dolu dolu bir haftayı geride bırakan etkinliğimizin önümüzdeki yıllarda daha da zenginleşeceğine inanıyorum.

Hedeflere ulaşmak için kamunun destekleri yanı sıra girişim sermayesi fonunu da hayata geçirmeliyiz. Basiretli iş adamlarımızı tecrübelerini genç iş adamlarına ve girişimcilere aktararak destek vermeli.

"TÜRKİYE YATIRIMCILARI CEZBEDEN ÜLKE OLMA ÖZELLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Son dönemde hız kazanan ülkemizin ekonomisine yönelik olumsuz algı oluşturma çabalarına karşı dikkatlerinizi özellikle çekmek istiyorum. Türkiye bu algı çabasının tam tersine, sahip olduğu büyük potansiyel yanında tüm yatırımcıları cezbeden ülke olma özelliğini güçlendirerek sürdürüyor.

Tüm algı operasyonlarına rağmen Türkiye sahip olduğu büyük potansiyellerle birlikte sahip olduklarını güçlendirerek yoluna devam ediyor.

Şimdi sizlere bu konuda tarihten bazı örnekler vereceğim.

"ATATÜRK DE İSLAM'IN YENİ LİDERİ OLARAK ANILIYORDU"

16 Eylül 1922 tarihli bir ABD gazetesinde, İstanbul, Muhammedi inanışın merkezi, Atatürk de İslam'ın yeni lideri olarak anılıyor. İlginç değil mi? Bir yere daha geliyorum, 10 Ekim 1922 tarihli gazete, Mustafa Kemal'i korkunç Türklerin, en korkuncu olarak nitelendiriyor. Bu haberlerin bugünkülerden farkı var mı? Dün böyle yaptılar, bugün de aynısını yapıyorlar. Değişen bir şey yok.

Dün ülkemiz aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı Kurtuluş Savaşımızı başarıyla sonuçlandırmamıza ve yeni devletimizi kurmamıza engel olmamıştı. Bugün de benzer gayretler 2023 hedeflerimize ulaşmamıza, demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasına girmemize engel olamayacaktır.

AYRINTILAR GELİYOR...