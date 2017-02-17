Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı.

NE YAPAMIYORSUNUZ DA SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYORSUNUZ

Başkanlık sistemini eleştirenlere Cumhurbaşkan Erdoğan, ''Birileri çıkıp diyor ki, 'İstediğiniz ne yapamıyorsunuz da sistemi değiştiriyorsunuz' diyor. Mesele, insan meselesi ama bunun yanında sistem güçlü olursa, insanla sistemi birleştirdiğiniz zaman pik yaparsınız. Biz çok engellendik. Bir dönem aynı partiden başbakan ve cumhurbaşkanı olunca hızlandık, ama öncesinde engellendik. Bunlara rağmen buralara geldik. Bu işler şahıslara bağlı olmasın, ülkenin geleceği kişilerin gayretlerine endekslenmesin diye bu sistemi istiyoruz.'' ifadeleriyle cevap verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

TARİHİ BİR KARARIN ARİFESİNDEYİZ

Yeni ve tarihi bir kararın arifesindeyiz. Kökleri oldukça eskiye dayanan, ancak Cumhuriyet döneminde de hiç bitmeyen yönetim sistemi araşyışında yeni bir yola giriyoruz. Artık hükümeti seçtiği cumhurbaşkanı vasıtasıyla doğrudan millet kuracak. Milli iradenin tecellisinin üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan vesayet güçlerinin devri, şahıslara bağlı olarak değil, sistem olarak tamamen kapanıyor.

''BİR İSMİ GÖREVE ATIYORDUK, KABUL EDİLMİYORDU''

Biz bir ismi bir göreve atıyorduk, kabul edilmiyordu. Neymiş, hanımının başı örtülüymüş. Gidip bir başkasını bulduk. Hanımının da başı açıktı, ayrıca ABD vatandaşıydı. O kişinin eğitimi de çok iyiydi. Yok, yine kabul edilmedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ MUCİZE DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı sistemi elbette bir mucize değildir. Dokunduğu her şeyi değiştirecek sihirli değnek de değildir. En önemli özelliği güven ve istikrar ortamını yeniden getirecek olmasıdır. Yürütme ile yasama arasındaki sınırları iyice netleştirerek herkesin kendi işine odaklanmasına imkan sağlıyoruz.

İTİRAZLARI SİSTEME DEĞİL MİLLETE

Yeni Anayasa değişikliğiyle getirilen Cumhurbaşkanlığı sistemi tüm gücü milletimize teslim edince feverana başladılar. Biliyorlar ki bu millette karşılıkları yok. Bunların itirazı sisteme değil millete. Bunlar Tayyip Erdoğan'a değil millete karşı. Ben bir faniyim, 16 Nisan'a çıkacağıma garanti var mı, yok. Bizler faniyiz, millet kalıcı. Bunca mücadeleyi nefsim için isteyecek kadar karaktersiz değilim.