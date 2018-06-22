Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil operasyonunda kararlı

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Üçüncü Havalimanı çevreci olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk inişini yaptığı 3. Havalimanı'nın çevreci özellikleri ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.