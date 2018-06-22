Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.
ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Binlerce vatandaşın bayraklarla süslediği meydanda konuşan Cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK'nın ana merkezi olarak gösterilen Kandil'e yönelik başlatılan operasyonu değerlendirdi.
"F-16'LAR TEPELERİNE BİNİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle? İHA'lar koordinatları veriyor F-16'lar tepelerine biniyor. Şimdi Kandil'deyiz, gerekirse yarın Sincar'dayız. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil operasyonunda kararlı VİDEO