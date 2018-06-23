Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece mitinginde

Şırnak'a doğalgaz getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında 152 kilometrelik hattın 132 kilometresi engebeli arazi şartlarına rağmen tamamlandı.

Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçaları ve kütükler, vatandaşlar tarafından kışın yakılmak üzere toplandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara Mitingi'nde Muharrem İnce için "İnce, inceldiği yerden kopacak." diye seslendi.

1 Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor MHP Lideri Bahçeli, MHP'nin sadece Meclis'te güçlü olmasına yönelik adımlar atacağını açıkladı.

2 Çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor Muharrem İnce'nin büyük İstanbul mitinginde Maltepe sahili dolgu alanı doldu taştı.

3 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

4 Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatının ve test uçuşlarının bitmesinin ardından, isminin ne olacağı tartışmaları başladı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

6 IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.