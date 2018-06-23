Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece mitinginde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satır başları:
"Bay Kemal 16 yıldır ne yaptınız diyor.
Dünya bizim "Dünya 5'ten büyüktür" tavrımızla yoğruluyor.
Edirne cezaevinde Selahattin'i ziyaret ediyor, terörün arkasında olduğu bir kişiyi neden ziyaret ediyorsun.
İkitelli'de şehir hastanesini yapıyoruz.
Sağlıkta attığımız adımlarla dünyaya örnek olma yolundayız.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 69 milyon araç geçti.
25 havalimanı vardı, 59'a çıkardık."