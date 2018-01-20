Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'da halka hitap etti:

"İhracatımız 158 milyar dolara geldi. Artık Türkiye dünyadaki en büyük ülkeler sıralamasında 17 sırada. Avrupa'da 6. sırada... Hedefimiz 2023'te ilk 10'da olmak.

Rabia'mıza sahip çıktığımız sürece bizikimse yıkamayacak. Bunu böyle bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur.

Biz 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz insanları makamından, parasından dolayı değil yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Farkımız bu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur...



KILIÇDAROĞLU ANLAMAZ

Rabiamızı anlamayanlar var. Kılıçdaroğlu anlamaz. Onun millet, bayrak vatan devlet diye bir derdi yok. O PKK'lı teröristlerle el ele kol kola varsın yürüyüş yapsın.

O darbe gecesi kaçarak Bakırköy belediyesine sığınan birisi. Biz F-16’lar üzerimizden geçerken orada halkımızla milletimizle beraber ne yapacağımızın planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan izliyordu. Utanmadan ‘Tankların karşısına ben çıkarım’ diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul’a getirdiğin il başkanınla kim olduğun ortaya çıktı."

(Kadro isteyen işçiye:) "Sen karayolllarında kimin elemanısın. Devletin değil. İhale almış olan bir şirketin elemanı mısın? Bu bir. Eğer taşeron elemanıysan, şu anda taşeron kalkıyor.?"

Konuşmasının ardından Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kütahya'ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kütahya, Ege bölgesinde birinci sıraya yerleşti.