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Erdoğan'dan Malatya'ya millet bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç kalmayan eski stadın yerine millet bahçesi yapılacağını belirterek, "İngiltere'de Hyde Park olacak da Malatya'da neden millet bahçesi olmasın" dedi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 18:15..
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Erdoğan'dan Malatya'ya millet bahçesi müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

"BENİM MALATYAMDA NİÇİN MİLLET BAHÇESİ OLMASIN"

Malatya'da bulunan eski stadın yerine millet bahçesi yapılacağını paylaşan Erdoğan, "Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz. İngiltere'de Hyde Park olacak da benim Malatyamda niçin millet bahçesi olmasın." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı: Eski stadın yerini millet bahçesi yapıyoruz VİDEO

"BAMBAŞKA BİR MALATYA VAR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Erdoğan, yolda gelirken 'ortak paydamız Malatyaspor' diye bir pankart gördüğünü söyleyerek, "Malatyaspor'a ne yaptınız? Ne yaptı ise AK Parti yaptı. 20 yıl öncesinin Malatya'sını düşünüyorum, alt yapısı ile üst yapısı ile bambaşka bir Malatya var.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da yine milletimizden yatırım için destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Meclis'te  AK Parti'yi desteklemeye hazırmıyız?'' diye seslendi.

"MALATYA YATIRIMLARININ TUTARI 16.5 KATRİLYON"

Erdoğan, ''Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırmlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?'' dedi.

HYDE PARK

Hyde Park, 350 dönümlük alana kurulu Londra’daki Kraliyet Parkları'nın en büyüğüdür. Park, dünyada bilinen en büyük yeşil alanların başında gelir.

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